سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ملف لاجئي العراق يثير التوتر بين روسيا وبولندا

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-09T17:33:34+0000
ملف لاجئي العراق يثير التوتر بين روسيا وبولندا

شفق نيوز/ تحولت قضية تهريب اللاجئين العراقيين الى اوروبا، الى ملف لتوتر العلاقات بين روسيا وبولندا التي دعتها موسكو الى تذكر دورها في تدمير العراق خلال الغزو.  

وذكرت وكالة "تاس" الروسية ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كتبت على قناتها على "تيليغرام" قائلة انه عوضا عن قيام بولندا بمهاجمة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو حول أزمة المهاجرين العراقيين على الحدود مع بولندا، فانه يتحتم على السياسيين البولنديين العودة بتفكيرهم الى دور بولندا في غزو العراق.

وقالت زاخاروفا ان "الوقت قد حان لكي يتذكر السياسيون البولنديون الذين يشتمون لوكاشينكو ويتهمون مينسك بمشاكل مع المهاجرين العراقيين، كيف جرى تدمير العراق بمشاركة نشطة من وارسو"". 

ولفتت المتحدثة الى ان "اكثر من الفي جندي بولندي" توغلوا في العراق، الدولة ذات السيادة، "من أجل إقامة الديمقراطية"، متسائلة "لماذا لا نستقبل اليوم على الاقل نفس العدد من العراقيين الممتنين الذين لم يحلم أسلافهم بهذا النوع من الحياة، وكانوا يبنون حياتهم في بلدهم الى ان اقتحمه الديمقراطيون الوقحون؟". 

واشارت "تاس" الى ان اكثر من 30 الف مهاجر عبروا الحدود البولندية- البيلاروسية منذ بداية العام 2021، في حين فرضت حكومة وارسو حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا. 

وتقوم بولندا بتعزيز قواتها الحدودية التي يصل عددها الآن 10 الاف عسكري. وبالاضافة الى ذلك، قامت بولندا باقامة سياج من الاسلاك الشائكة ليحل محله فيما بعد جدار بارتفاع 5 أمتار مجهز بأجهزة استشعار ومراقبة. 

وكان حشد يضم نحو الف لاجئ في بيلاروسيا تحرك صباح الاثنين على طول طريق سريع باتجاه الحدود مع بولندا، فيما قالت بيلاروسيا ان الرعايا الاجانب الذين يقيمون بالقرب من الحدود مع بولندا قد اعربوا عن نواياهم للدخول إلى أراضي الدولة المجاورة وممارسة "حقهم" في تقديم طلب للحصول على وضع اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ووضعت وارسو قواتها الحدودية في حالة استنفار. 

related

بعد 10 ايام.. روسيا تسلم العراق عقارا لعلاج كورونا

Date: 2020-06-02 19:19:28
بعد 10 ايام.. روسيا تسلم العراق عقارا لعلاج كورونا

الحكومة العراقية ترسل وفدا لروسيا بشأن علاج كورونا وتقر بعدم فائدة الحظر

Date: 2020-06-23 08:02:49
الحكومة العراقية ترسل وفدا لروسيا بشأن علاج كورونا وتقر بعدم فائدة الحظر

العراق معرض لمنخفض روسي بارد

Date: 2020-10-02 05:48:23
العراق معرض لمنخفض روسي بارد

"سبوتنيك لايت".. أول لقاح كورونا من جرعة واحدة

Date: 2021-05-06 14:48:01
"سبوتنيك لايت".. أول لقاح كورونا من جرعة واحدة

خامس مهاجر عراقي يلقى حتفه على حدود بولندا وبيلاروسيا

Date: 2021-09-24 19:22:30
خامس مهاجر عراقي يلقى حتفه على حدود بولندا وبيلاروسيا

امريكا تعلن اقل نسبة استقبال للاجئين وتفتح بابها ل4 الاف عراقي

Date: 2019-09-27 07:49:41
امريكا تعلن اقل نسبة استقبال للاجئين وتفتح بابها ل4 الاف عراقي

إعادة 95 لاجئاً عراقياً من تركيا

Date: 2019-10-01 07:46:47
إعادة 95 لاجئاً عراقياً من تركيا

حزب المانيا الحاكم يقدّمُ طلبا لمنح اللجوء الفوري للعراقيين المرفوضين

Date: 2020-01-27 07:37:27
حزب المانيا الحاكم يقدّمُ طلبا لمنح اللجوء الفوري للعراقيين المرفوضين