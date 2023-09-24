ملف النزوح لم يغلق بعد.. 2000 أُسرة من ديالى ماتزال في مخيمات كوردستان

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في ديالى، يوم الأحد، وجود نحو 2000 اسرة نازحة في مخيمات النازحين في اقليم كوردستان رغم إعلان وزارة الهجرة والمهجرين إغلاق ملف النازحين واطلاق خطط الاندماج المعيشي.

وقال علي غازي آغا مدير دائرة الهجرة والمهجرين في خانقين لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 1950 اسرة نازحة من ديالى لازالت تقطن مخيمات (قوره تو) و (تازدي) في قضاء (كلار) بإدارة منطقة كرميان المستقلة، ومخيم (عربت) في السليمانية".

وبيّن أن "نحو 450 أُسرة تقطن مخيمات (تازدي)، و(قوره تو) في كرميان فيما تتواجد أكثر من 1500 اسرة نازحة في مخيم (عربت) في السليمانية"، مشيرا الى ان "خطط الإندماج التي أطلقتها وزارة الهجرة والمهجرين والتي تسمح للنازحين العودة الى مناطقهم، أو البقاء الدائم في مناطق النزوح لم تنفذ في اقليم كوردستان بسبب رفض الاقليم للخطة".

واكد اغا ان "إجمالي الأُسر النازحة إبان الحروب مع التنظيمات الارهابية في ديالى بلغ 39700 اسرة، 22 اسرة منها اغلقت ملفها ،12 الف اسرة منها تسلمت منح العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار فيما تواصل دائرة المهجرين ترويج معاملات الإغلاق ومنح العودة".

وتسببت الحوادث الأمنية والطائفية في ديالى منذ 2005 ولغاية 2014 بنزوح عشرات الآف الأسر من مناطقها الى اخرى مناطق في ديالى وخارجها وإقليم كوردستان ومخيمات النزوح في خانقين شمال شرقي المحافظة.