ملف الاراضي في نينوى.. أحكام قضائية بحق ثلاثة موظفين بديوان المحافظة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في نينوى، يوم السبت، عن صدرو حكم بالسجن والغرامة والفصل من الوظيفة بحق ثلاثة موظفين في ديوان المحافظة بتهمة الرشوة في ملف توزيع الاراضي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات نينوى اصدرت، اليوم، حكماً بالسجن سنتين والفصل من الوظيفة مع غرامة مالية بحق ثلاثة موظفين في ديوان المحافظة، وذلك بعد أن ثبت عليهم تعاطى الرشوة فيما يخص ملف توزيع الاراضي".

وأوضح المصدر، أن "من بين المحكومين مدير مكتب النائب الثاني لمحافظ نينوى"، مبيناً أنه "استغل موقعه كمدير مكتب للنائب الذي كان رئيساً للجنة توزيع الاراضي في المحافظة".

وجاءت هذه الاحكام بعد عدة اشهر على اعتقال قوة من النزاهة لأكثر من 12 شخصاً بينهم هؤلاء المحكومين، ومنهم موظفين في البلدية، يشكلون شبكة تلاعب وتزوير بأراضي الدولة.

وأغلقت بعد ذلك دائرة التسجيل العقاري الايسر في المدينة بسبب ملفات التلاعب، وبقيت مغلقة لعدة اشهر من أجل تدقيق العديد من الملفات فيها، وأعيد افتتاحها قبل اقل من شهر تقريباً .

وجاء تفكيك الشبكة بعد مرور أكثر من عامين على توزيع مئات القطع من أراضي المدينة وتقسيم عشرات القطع الزراعية وبيعها من قبل جمعيات بمختلف المسميات، وتشييد أحياء سكنية كاملة في ظل صمت الجهات الرقابية.