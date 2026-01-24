ملجأ ترابي يطيح بمبنى تجاري في قلب كركوك (فيديو)

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، اليوم السبت، بانهيار مبنى تجاري في شارع القدس وسط المدينة، نتيجة قيام أحد أصحاب الأراضي المجاورة بحفر ملجأ ترابي دون الالتزام بالمواصفات الفنية، ما أدى إلى انهيار المبنى بشكل كامل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "عمارة تجارية انهارت بصورة مفاجئة بعد تأثر أساساتها بأعمال حفر ملجأ ترابي في أرض مجاورة، جرت من دون الحصول على موافقات رسمية أو اتباع الشروط الهندسية المطلوبة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، وقامت بتطويق المكان ومنع اقتراب المواطنين، فضلاً عن مباشرة عمليات البحث والتأكد من خلو المبنى من العالقين".

وأشار المصدر إلى أن "الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، فيما قُدِّرت الخسائر المادية الأولية بملايين الدنانير، نظراً لطبيعة المبنى التجاري ومحتوياته".

وبيّن أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث داخل المناطق السكنية والتجارية".

وأكد المصدر أن "الدفاع المدني يحذر من تنفيذ أي أعمال حفر أو إنشاء ملجأ ترابي داخل الأحياء من دون الرجوع إلى الدوائر المختصة، لما تشكله من خطر كبير على سلامة الأبنية والأرواح".