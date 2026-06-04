ملايين الزائرين يتدفقون إلى النجف لإحياء عيد الغدير

شفق نيوز- النجف

أعلنت الحكومة المحلية في النجف، يوم الخميس، أن المحافظة استقبلت ملايين الزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية ودول عربية وإسلامية لإحياء مراسم عيد الغدير، مشيرة إلى أن السلطات المحلية أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية لضمان نجاح الزيارة وتأمين انسيابية حركة الزائرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية، أحمد دعيبس، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المناسبة كبيرة جداً، خصوصاً في محافظة النجف التي تستقبل اليوم ملايين الزائرين لتجديد البيعة والولاء للإمام علي بن أبي طالب"، مبيناً أن "الحكومة المحلية هيأت منذ وقت مبكر جميع المتطلبات المتعلقة بالجوانب الأمنية والخدمية والصحية والنقل والدفاع المدني".

وأضاف دعيبس، أن "الخطة الأمنية تشارك فيها جميع صنوف القوات الأمنية في المحافظة، بما في ذلك قيادة الشرطة والأجهزة الاستخبارية والأمن الوطني والحشد الشعبي وقيادة فرقة الإمام علي القتالية وقيادة حرس الحدود المكلفة بتأمين بادية النجف، فضلاً عن قوات إضافية وصلت إلى المحافظة لإسناد القطعات المحلية خلال الزيارة".

وأشار إلى وجود انتشار واسع لفرق الدفاع المدني، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة البشرية العالية، إلى جانب نشر مفارز طبية وخدمية على الطرق الرئيسة ومحيط المدينة القديمة لضمان سلامة الزائرين، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي الجانب الخدمي، أوضح دعيبس، أن "جميع الدوائر البلدية في المحافظة وأقضيتها ونواحيها استنفرت جهودها، بمشاركة شركات القطاع الخاص، لتنفيذ حملات مستمرة لرفع النفايات وتنظيف الشوارع"، لافتاً إلى أن "محافظ النجف وجه بإضافة 400 عامل نظافة لدعم ملاكات البلدية داخل المدينة القديمة التي تشهد أعلى معدلات الزخم البشري".

وتابع حديثه قائلاً إن "حركة النقل من وإلى النجف تسير بانسيابية، وأن المركبات المخصصة لنقل الزائرين متوفرة بشكل كافٍ، فيما جرى تجهيز الكراجين الشمالي والجنوبي بطاقات تشغيلية كبيرة لتأمين عودة الزائرين إلى محافظاتهم"، مشدداً على أن "أزمة الوقود لم تؤثر على حركة النقل أو سير الخطة الخاصة بالزيارة".

وتشهد النجف، منذ ساعات الصباح الأولى، تدفقاً بشرياً كبيراً باتجاه مرقد الإمام علي بن أبي طالب لإحياء عيد الغدير، الذي يحتفل به ملايين المسلمين الشيعة في العراق والعالم في الثامن عشر من ذي الحجة من كل عام، باعتباره ذكرى واقعة غدير خم.

وتعد زيارة مرقد الإمام علي في هذه المناسبة من أبرز الشعائر الدينية لدى المسلمين الشيعة، حيث تترافق مع إقامة الصلوات والأدعية والمجالس الدينية، فضلاً عن أعمال البر والإحسان وإطعام الطعام ومساعدة المحتاجين وصلة الأرحام.

ويحظى عيد الغدير بمكانة دينية واجتماعية واسعة، إذ ينظر إليه بوصفه مناسبة لاستذكار قيم العدالة والتكافل والتآخي، واستلهام سيرة الإمام علي بن أبي طالب في الحكم والإدارة وخدمة المجتمع، كما يشكل فرصة لتعزيز التماسك المجتمعي والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة عيد الغدير، في خطوة أسهمت في زيادة أعداد الزائرين الوافدين إلى النجف هذا العام، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة أعلنت السلطات نجاحها في تأمين الزيارة وتنظيم حركة الحشود.