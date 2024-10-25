ملابسات انتحار شاب بذي قار.. "حادثة" قتل ارتكبتها طفلة بعمر 5 سنوات

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، ملابسات حادث انتحار شاب في قضاء الدواية بمحافظة ذي قار، مؤكداً أن الحادث كان جريمة قتل غير متعمدة اقترفتها طفلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية تمكنت من كشف ملابسات حادثة انتحار شاب في العشرينات من عمره بقضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار".

ولفت المصدر إلى أن "التحقيقات مع والد الشخص المنتحر وشقيقه بينت أن الشاب قتل من قبل شقيقته البالغة من العمر 5 أعوام، اثناء لعبها بسلاح والدها نوع (مسدس)، حيث اطلقت النار باتجاه شقيقها واصابته في منطقة الرأس، وقد فارق الحياة في مكان الحادث".

وأضاف المصدر، أنه "تم توقيف والد الشخص المنتحر وشقيقه على ذمة التحقيق، كإجراء أصولي".

وكان مصدر أمني بمحافظة ذي قار، قد أفاد يوم الأربعاء الماضي، بتسجيل حالة انتحار شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا يبلغ من العمر 20 عاما أقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة مسدس (طلقة في الرأس) داخل منزله بناحية بني زيد التابعة لقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار الحالة النفسية التي يمر بها المجنى عليه"، لافتا إلى أن "القوات الامنية وصلت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".