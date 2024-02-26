مكية في لقاء مع وزير الأراضي الكوري الجنوبي: تجربة مدينة بسماية ستتكرر بالمحافظات الاخرى

شفق نيوز/ اكد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، يوم الاثنين، المضي في إجراءات إنشاء (70) ألف وحدة سكنية في مدينة بسماية، مشيرا إلى أن جهود الهيئة في إعادة تجربة مدينة بسماية في أكثر من محافظة.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مكية استقبل وزير الأراضي والبنى التحتية الكوري الجنوبي وان هي ريونغ، ورئيس شركة هانوا للهندسة والإنشاءات كيم سونغ مو، في موقع مدينة بسماية السكنية".

وقال رئيس الهيئة: إن "العراق حريص على الإنفتاح في تنمية علاقاته الاقتصادية، وتطوير واقع الإستثمارات في القطاعات الحيوية ومنها السكنية"، مؤكدا دعم الهيئة "لمشروع مدينة بسماية عبر الإجراءات التي اتخذتها في سياقات معالجة النقاط الفنية والقانونية والمالية مع الشركة الكورية".

وأكد مكية، مضي الهيئة في "الإجراءات الخاصة بمتطلبات إستئناف الأعمال الإنشائية في المدينة، واستكمال باقي الوحدات السكنية المتبقية والمقدرة بـ(70) ألف وحدة"، لافتا الى "جهود الهيئة في إعادة تجربة مدينة بسماية في أكثر من محافظة وفق المواصفات الحديثة ومعايير الاستدامة".

وتابع، أن "البرنامج الحكومي يولي القطاع السكني أهمية خاصة بهدف معالجة مؤشرات الإحتياج للوحدات السكنية عبر الشروع بسياسة إنشاء المدن السكنية الجديدة في بغداد والمحافظات، والتعاقد مع الشركات صاحبة الأعمال الرصينة"، مضيفا أن "الباب مفتوح أمام الشركات الكورية الجنوبية للاستثمار في المشاريع الإستراتيجية بالقطاعات المهمة".

من جهته عبر وزير الأراضي والبنى التحتية الكوري الجنوبي، وان هي ريونغ، عن "تقديره لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لرعايته مشروع بسماية، ولرئيس الهيئة الوطنية حيدر محمد مكية، في متابعته ملف المدينة، وإنجاح جولات الحوار المشتركة بين بغداد وسيؤول"، مؤكدا أستعداد شركة هانوا من "إكمال المشروع وفق الاتفاقات القانونية، فضلا عن تعاون باقي الشركات الكورية الهندسية المتخصصة بالمشاريع الكبرى.

وتابع البيان "كما شمل جدول أعمال الإجتماع، جولة ميدانية لرئيس الهيئة الوطنية والوزير الكوري ورئيس شركة هانوا، في المركز التسويقي للمدينة، وللمعامل الخاصة بإنشاء الوحدات السكنية".