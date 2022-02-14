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مكونة من 6 أفراد.. تفكيك عصابة لتزوير وترويج العملة المزيفة في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-14T07:14:16+0000
مكونة من 6 أفراد.. تفكيك عصابة لتزوير وترويج العملة المزيفة في نينوى

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة نينوى، يوم الاثنين، باعتقال أفراد عصابة لتزوير وترويج العملة المحلية المزورة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية مكافحة الإجرام في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتكون من ستة متهمين تقوم بتزوير وترويج العملة النقدية العراقية ضبط بحوزتهم كميات منها في عدد من مناطق وأحياء مدينة الموصل".

وأضافت أنه "ضبط بحوزتهم مليونان ومئتان وخمسين الف دينار عراقي من العملة المزورة فئة ٢٥ ألفا و١٠ آلاف و ٥ آلاف مع ثلاثة أجهزة اتصال موبايل بحوزة المتهمين".

وأشارت المديرية الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة ٢٨١ ق ع".

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