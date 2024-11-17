مكتب إنقاذهم يكشف معلومات عن وجود مختطفين إيزيديين في مخيم الهول السوري

شفق نيوز/ كشف مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في العراق، يوم الأحد، عن توفر معلومات تفيد بوجود مختطفين إيزيديين في مخيم الهول السوري، مشيراً إلى من تم تحريرهم من قبضة تنظيم داعش لغاية الآن 3583 إيزيدياً وإيزيدية.

وقال مسؤول المكتب حسين قائدي، لموقع "الحرة"، إنه منذ بداية فتح المكتب في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بلغ عدد الإيزيديين الذين اختطفهم تنظيم داعش 6417 شخصاً، من رجال ونساء وأطفال.

وشن تنظيم داعش في آب/ أغسطس عام 2014، هجوماً موسعاً على قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية، ونفذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، تمكنت قوات البيشمركة الكوردية من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وفي آب/ أغسطس عام 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم المتطرف من محافظة نينوى قبل أن تعلن "الانتصار" على داعش في نهاية العام ذاته.

وزارة الخارجية الأميركية قالت في آب/ أغسطس الماضي، إن "داعش قتل واستعبد آلاف الإيزيديين، وما زالت أكثر من 2600 امرأة وفتاة إيزيدية في عداد المفقودين، ولا تزال عمليات تحديد هويات الجثث التي وجدت في مقابر جماعية جارية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر إن "الدعم للمجتمعات التي عانت من هذه المأساة المروعة لا يتزعزع، ومن واجب الجميع تكريم أولئك الذين فقدنها، والناجين الشجعان"، مشيراً إلى أهمية العمل والالتزام الثابت "بإعادة بناء هذه المجتمعات".

ويسعى العراق جاهداً لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش.

وبعد سبع سنوات على إعلان العراق هزيمة داعش، لم يعد الكثير من الإيزيديين إلى سنجار بسبب الوضع الأمني فيها، ويعيش الآلاف منهم في مخيمات نزوح.

واعتباراً من تموز/ يوليو الماضي، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، ما تزال 32 منها لم تفتح بعد في قضاءيّ سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تنظيم داعش ترك خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يرجح أنها تضم نحو 12 ألف جثة.