مكتب مرجع رفض لقاءه فقرر الانتحار.. ايراني يضرم النار بنفسه وسط النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الاثنين، بأن شخصاً إيراني الجنسية أقدم على الانتحار حرقاً وسط المدنية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مواطناً ايرانياً في الثلاثينيات من عمره أقدم، اليوم، على الانتحار حرقاً بواسطة مادة البنزين تحت مجسر ثورة العشرين وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "سبب انتحار الإيراني يعود لرفض أحد مكاتب المراجع في النجف لقائه بسبب الجدول اليومي المزدحم لدى المرجع"، مشيراً إلى "نقله للمشفى وهو بحالة خطرة وفاقد للوعي ".