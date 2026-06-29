مكتب طيف سامي ينفي هروبها أو اعتقالها

شفق نيوز- بغداد

نفى مكتب وزير المالية السابق طيف سامي، يوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة بشأن هروبها خارج العراق أو إلقاء القبض عليها، مؤكداً أن تلك المعلومات لا تستند إلى أي مصدر رسمي، ومعلناً عزمه اتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجيها.

وقال المكتب، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه ينفي "بشكل قاطع" ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم هروب طيف سامي خارج العراق أو إلقاء القبض عليها ضمن ما أُشيع أنه حملة لمكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه المعلومات "عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق".

وأضاف البيان أن المكتب يستنكر تداول الأخبار غير الدقيقة والإشاعات التي من شأنها تضليل الرأي العام، داعياً وسائل الإعلام والمحللين والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات.

ودعا المكتب هيئة الإعلام والاتصالات إلى الاضطلاع بدورها في متابعة تداول الأخبار المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين النافذة، بما يسهم في حماية المصداقية الإعلامية والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

وأكد البيان أن المكتب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروج هذه الإشاعات من دون الاستناد إلى مصادر رسمية.