مكتب جوازات جديد في الفلوجة.. وآخر في قضاء عنة سيفتتح قريباً

شفق نيوز/ افتتح في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، مكتب جديد للجوازات، للتخفيف من الزخم الحاصل على مكتب جوازات الانبار في مدينة الرمادي.

وقال مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة العامة اللواء ضياء جندي الكعبي، لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بسبب الزخم الحاصل على دائرة جوازات الانبار في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، ونظرا للكثافة السكانية العالية في المحافظة، ونتيجة الاستقرار الأمني الذي تشهده الانبار، تم افتتاح مكتب جوازات في مدينة الفلوجة شرقي محافظة الانبار 60 كم غربي العاصمة بغداد، والبالغ تعداد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة".

جاء ذلك خلال افتتاح فرع جديد هو الأول من نوعه لدائرة الجوازات في مدينة الفلوجة وسط حفل أقيم بالمناسبة

من جهته؛ بيّن نائب محافظ الانبار للشؤون الفنية جاسم العسل، لوكالة شفق نيوز؛ إن "افتتاح مكتب جوازات الفلوجة سيقدم خدمة كبيرة لسكان قضاء الفلوجة وقضاء الكرمة والعامرية وباقي القرى والنواحي المحيطة بهذه القضية".

وأضاف العسل، أن "في الأيام المقبلة ستتم المباشرة بالعمل من أجل افتتاح مكتب جوازات في قضاء عنة غربي محافظة الانبار، وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في المناطق الغربية من المحافظة".

وتعد محافظة الأنبار من أكبر محافظات العراق من حيث المساحة، وتفصل بين مدنها ومركز المحافظة "الرمادي" مسافات طويلة تتطلب ساعات سفر طويلة يقطعها المواطنون لإنجاز أعمالهم في الدوائر الحكومية.