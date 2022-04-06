مكتب الكاظمي يتوعد جهات روجت لكتاب مزور: سنلاحق المسيئين

شفق نيوز/ توعد مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، جهات روجت لكتاب مزور بالملاحقة القانونية.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تداولت مؤخراً صورة كتاب مزوّر، أشير إليه بأنه خصص قرضاً لإحدى الشركات الاستثمارية وعبر المصرف العراقي للتجارة"، مبيناً أن "المزيفين نسبوه زوراً إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وأكد أن "هذا الكتاب مزيّف جملةً وتفصيلاً، وواضح للمعنيين أنه مكتوب بصيغة خارج السياقات المعتمدة"، مشيراً إلى أنه من أفعال الجريمة الإلكترونية التي يحاسب عليها القانون ويمنع تداولها، فضلاً عن كون هذا الفعل وسيلة رخيصة من وسائل نشر الفوضى وتضليل الرأي العام عبر الأكاذيب والتلفيقات".

وأضاف مكتب رئيس مجلس الوزراء أنه "سيجري التعامل قانونياً مع هكذا محاولات لنشر الفوضى والتزييف والإساءة لمؤسسات الدولة، وإن الحق القانوني في مقاضاة الجهات التي روّجت عن عمد لهذا التزييف، وهو حق قائم، وستجري ملاحقة المسيئين قانونيا وكل من تسوّل له نفسه ترويج مثل هكذا أكاذيب".