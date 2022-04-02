مكتب السيستاني ينشر توقعات أول أيام رمضان

شفق نيوز/ نشر مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف، اليوم السبت، جدول مواقيت الأهلة لشهر رمضان للعام الهجري (1443هـ).

وبحسب الجدول المنشور على موقعه، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فأن هلال شهر رمضان يكون مساء اليوم السبت (29 شعبان 1443هـ) الموافق لـ(2 نيسان 2022م)، في أُفق مدينة النجف عند غروب الشمس في الساعة (6:22) بالتوقيت المحلي، بارتفاعٍ عن الأفق 14 درجة و 6 دقائق، ويبقى بعد الغروب ساعة واحدة و11 دقيقة، وتكون نسبة القسم المُنار من القمر بالقياس إلى أكبر قطرٍ يبلغه القرص 1,71%، وفي هذه الحالة يُتوقع أن يُرى الهلال مرتفعاً واضحاً جداً.

وأوضح أن هذه الحسابات لا تمثل رأي المرجعية الدينية، بل هي مجرد توقعات فلكية، لأن بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية الهلال شرعاً، داعياً "المؤمنين كافة إلى رصد أهلة الشهور وفقاً للبيانات المذكورة، وإعلامنا بالرؤية إنْ أمكن ذلك".

وأعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أمس الجمعة، أن يوم الأحد المقبل، هو أول أيام شهر رمضان، وقال في بيان، إن "يوم السبت هو المُتمّم لشهر شعبان ، ويوم الأحد الموافق (3 / 4 / 2022م) هو الأول من شهر رمضان".

فيما أعلن ديوان الوقف السني في العراق، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان ليكون غدا السبت، غرة الشهر، كما أعلنت دول السعودية ومصر وقطر والبحرين والإمارات، أن يوم غد السبت هو اول ايام شهر رمضان، في حين أعلن مكتب المرشد الايراني علي خامنئي وسلطنة عمان أن يوم الاحد المقبل هو أول أيام شهر رمضان.