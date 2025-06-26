مكتب السيستاني يعلن غدا الجمعة أول أيام شهر محرم

شفق نيوز – النجف

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، يوم الخميس، بأن يوم غد الجمعة هو أول يوم في شهر محرم.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غدٍ الجمعة، هو الأول من شهر المحرّم الحرام لعام 1447 هجرية".

وكان الوقف السني، أعلن أن يوم الخميس، هو أول أيام شهر محرم.

وشهر محرم، هو أول شهر في التقويم الهجري، ويعد بداية لعام جديد، وفيه يحي المسلمون الشيعة، مراسم معركة الطف، عبر زيارة الأئمة في كربلاء والنجف.