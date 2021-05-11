مكتب السيستاني يعلن توقعاته بشأن أول أيام عيد الفطر

شفق نيوز/ توقّع مكتبُ المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في النجف، أَنْ يُرَى هلالُ شهرِ شوّالٍ يوم الخميس القادم بالعين المجرّدة، وعلى ضوء ذلك يكون يومُ الجُمُعة القادم أوّل أيّام عيد الفطر المبارك.

وجاء في كرّاس مواقيت الأهلّة الصادر عن المكتب، وفق ما أوده موقع العتبة العباسية، يُتوقّع أن يكون هلال شهر شوّال مساءَ يوم الخميس (30 رمضان 1442هـ) الموافق لـ(13 آيار 2021م) في أُفُق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة 6:51 كما يأتي:

- العمر 44 ساعة و47 دقيقة.

- الارتفاع عن الأُفُق 17 درجة و3 2 دقيقة.

- مدّة البقاء بعد الغروب 1 ساعة و33 دقيقة.

- نسبة القسم المُنار 2,39%.

وفي هذه الحالة يُتوقَّع أن يُرى مرتفعاً وواضحاً جدّاً.

كما يُتوقَّع أن يكون الهلال في مساء يوم الأربعاء (29 رمضان 1442هـ) الموافق لـ(12 آيار 2021م) عند الساعة 6:50 كما يلي:

- العمر 20 ساعة و47 دقيقة.

- الارتفاع عن الأُفُق 6 درجات و59 دقيقة.

- مدّة البقاء بعد الغروب 38 دقيقة.

- نسبة القسم المُنار 0,52%.

وفي هذه الحالة لا يُتوقّع التمكّن من رؤية الهلال بالعين المجرّدة.

يُذكر أنّه ورد في مقدّمة الكرّاس: "أنّ هذه الحسابات لا تمثّل رأي المرجعيّة الدينيّة، بل هي مجرّد توقّعاتٍ فلكيّة، لأنّ بداية الشهور القمريّة تعتمد على ثبوت رؤية الهلال شرعاً، لذا نأمل من المؤمنين كافّة رصد أهلّة الشهور وفقاً للبيانات المذكورة في هذا الكراس، وإعلامنا بالرؤية إن أمكن ذلك".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الوقف السني في العراق ووزارة الأوقاف في إقليم كوردستان أن يوم الخميس سيكون أول أيام عيد الفطر.

وبدأ السنة في العراق صيام رمضان قبل يوم من بدء الشيعة.