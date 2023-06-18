مكتب السيستاني يعلن "الخميس" أول ايام عيد الاضحى

أعلنَ مكتبُ المرجع الديني علي السيستاني، يوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2023، أول أيام عيد الأضحى.

وذكر مكتب السيستاني، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "يوم غدٍ الاثنين هو المكمّل لشهر ذي القعدة، ويوم الثلاثاء الموافق (20 /6 / 2023م) هو الأول من شهر ذي الحجة، لعام 1444 للهجرة".

وأعلن ديوان الوقف السني، بوقت سابق من اليوم، ثبوت رؤية هلال شهر "ذو الحجة" بالوجهين الشرعي والفلكي، وأن يوم غد الاثنين أول أيام أيام الشهر، ويوم الأربعاء المصادف 28 حزيران 2023، سيكون أول أيام عيد الأضحى.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت الأربعاء، 28 حزيران / يونيو أول أيام عيد الأضحى، وذلك وفقاً لرؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة.