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مكتب السيستاني يحدد أول أيام شهر رمضان

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-01T17:16:26+0000
مكتب السيستاني يحدد أول أيام شهر رمضان

شفق نيوز/ أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، يوم الجمعة، أن يوم الأحد المقبل، هو أول أيام شهر رمضان.

وقال مكتب السيستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غدٍ السبت هو المُتمّم لشهر شعبان ، ويوم الأحد الموافق (3 / 4 / 2022م) هو الأول من شهر رمضان".

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان ليكون غدا السبت، غرة الشهر.

كما أعلنت دول السعودية ومصر وقطر والبحرين والإمارات، أن يوم غد السبت هو اول ايام شهر رمضان.

فيما أعلن مكتب المرشد الايراني علي خامنئي وسلطنة عمان أن يوم الاحد المقبل هو أول أيام شهر رمضان.

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