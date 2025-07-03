مكتب السوداني يؤكد إيقاف التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة

شفق نيوز – بغداد

أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، إيقاف التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة، محذراً من محاولات استمالة المواطنين بهذا الخصوص ضمن الدعاية الانتخابية.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود جهات سياسية تحاول استمالة المواطنين، وإيهامهم بوجود تعيينات ضمن الأجهزة الحكومية".

وأضاف، "نؤكد أن قانون الموازنة الثلاثية الذي صوت عليه مجلس النواب، نص في (المادة 14/ رابعا أ) على إيقاف التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة".

وتابع، "لذا نهيب بالمواطنين عدم الانجرار خلف هذه الأعمال التي تعمل على استغلالهم من أجل غايات ومصالح شخصية تندرج ضمن الدعاية الانتخابية".