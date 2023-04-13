مكتب السوداني يكشف عن استحدث دوائر بلدية خاصة بالمدن الجديدة المستحدثة

شفق نيوز/ كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس، عن تشكيل دوائر حكومية جديدة تعنى بالمدن الجديدة.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وانسجاماً مع ما جاء في المنهاج الوزاري بشأن حلول أزمة السكن، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (23052 في 25 كانون الثاني 2023)، المتضمن تكليف المحافظات بعملية التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المضي في استحداث المدن الجديدة خارج التصاميم الأساس للمدن القائمة، فقد جرى استحداث مؤسسات البلديات للمدن الجديدة، ورفع الملف إلى مجلس الوزراء لاستكمال الموافقات والمباشرة بالبنى التحتية اللازمة".

واشار البيان إلى "إنشاء بلدية علي الوردي في محافظة بغداد، وبلدية السلام في محافظة النجف الأشرف، وبلدية المتنبي في محافظة واسط، وبلدية الديوانية الجديدة في محافظة الديوانية".

ولفت إلى أن عملية إتمام نقل ملكية الأراضي من وزارتي المالية والزراعة إلى المؤسّسات البلدية الجديدة، تجري توفيراً للجهد واختزالاً للإجراءات، ووفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، إذ تم تشكيل لجان مختصة في كل محافظة لمتابعة استكمال تهيئة الأراضي والشروع في التخطيط العمراني وتنفيذ البنى التحتية.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد في 8 تشرين الثاني 2022، على أهمية تنفيذ مدن جديدة مخدومة، تتمتع بالبنى التحتية وفق نموذج اقتصادي والتزامات بين الحكومة والمواطن، وعدم الاكتفاء بتوزيع قطع أراضٍ تفتقر للخدمات وتنتج مدناً مشوهة.