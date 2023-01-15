مكتب السوداني يعلن تفاصيل إنطلاق أكبر حملة للبحث الاجتماعي الميداني في العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اطلاق أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، ذلك التزامًا وتطبيقًا لبرنامج الحكومة العراقية، الذي يركّز على معالجة الفقر كأحد أهمّ الأولويات.

وبهذا الصدد ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم، أن الحملة يشارك (2000) باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، تستهدف 1746086 أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية عبر النافذة الإلكترونية.

ووفقا للبيان فإن انطلاق حملة البحث يأتي بالتوازي مع استكمال إدخال بيانات أكثر من مليون و(500) ألف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية في نظام زيادة مفردات الحصة التموينية التي أقرّها مجلس الوزراء والاستلام سيكون بدءاً من هذا الشهر.

وتابع البيان بالقول إن ما تقدم يمثل التزاماً من الحكومة بالحدّ من الفقر ومعالجة آثار الأزمات الاقتصادية.