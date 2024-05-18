مكتب السوداني: جسر "غزة" من أهم المشاريع لتنظم حركة النقل بين بغداد والمحافظات القريبة

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مشروع (جسر غزّة)، الرابط بين ضفتي نهر دجلة، عند منطقة الزعفرانية وطريق الدورة – يوسفية للمرور السريع في العاصمة بغداد من الجهة الجنوبية.

ووفقا لمكتب السوداني، فإن مشروع جسر "غزّة" هو أول جسر يشيد على نهر دجلة في بغداد منذ التسعينيات، ومن أبرز مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية جنوب العاصمة العراقية.

وذكر المكتب في بيان، أن السوداني على سير الأعمال الجارية في مكونات المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه قبل منتصف عام 2025، مثمناً الجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يعد من أهم المشاريع التي تنظم حركة النقل بين بغداد والمحافظات القريبة، مشدداً على إزالة كل التعارضات على مسار المشروع؛ للإسراع في تنفيذه، ووجه بأن يتمّ التعامل معها وفق القانون وتعويض أصحابها ممن يمتلكون سندات، بالتنسيق مع الجهات القضائية لحسم قضية التجاوزات.

وأضاف البيان أن/ رئيس مجلس الوزراء الشركة المنفذة بأن يتضمن المشروع كل الخدمات اللازمة، والعمل بثلاث وجبات يومياً، وكذلك زيادة عدد المهندسين بدائرة المهندس المقيم، واعتماد إجراءات السلامة في العمل، مشدداً على الفحوصات المختبرية لكل المواد الداخلة، كما وجه سيادته وزارة الإعمار والإسكان، وأمانة بغداد بتهيئة كل المتطلبات الخاصة بتنفيذ المشروع.

ويتكون المشروع من عدة مكونات، الجزء الأول يتكون من طريق بطول 9200 م، وعرض 30 م، مع أكتاف بثلاثة أمتار من كل جهة على طول المسار، يربط بين منطقتي الدورة وهور رجب من الجانب الغربي، وينتهي بمنطقة الزعفرانية في الجانب الشرقي لنهر دجلة.

والجزء الثاني والمهم من المشروع هو (جسر غزة) ويبلغ طوله مع المقتربات 1000م، وعرضه 23.5 م، بواقع 6 فضاءات، فيما يبلغ طول الجزء الكونكريتي 384 م، وينفذ بتقنية الدفع المتزايد، حيث تم التعاقد مع شركة "فريسينت" الفرنسية المتخصصة في هذا النوع من الجسور، التي تتضمن صب قطع ثقيلة تزن الواحدة منها ما بين ألفي طن- 23 ألف طن عند الفضاء الأخير من الجسر.

والجزء الثالث للمشروع هو مجسر عابر لطريق دورة يوسفية للمرور السريع بطول 700م مع المقتربات، ويتكون من 4 فضاءات بطول 25م، وطول 104 م للمجسّر الكونكريتي.

ويتضمن الجزء الرابع (مجسر الزعفرانية) عند مدخل شارع الشركات بطول 620م مع المقتربات، بواقع فضاء واحد بطول 54م للجزء الكونكريتي، لتنظيم انسيابية حركة المركبات وربطه بشكل نظامي بين شارع الزعفرانية الرئيس 99، مع شارع الشركات.