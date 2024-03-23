مكتب السوداني: لا ضغوط ولا تدخلات سياسية بخصوص تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل

شفق نيوز/ أكد مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، عدم وجود ضغوط ولا تدخلات سياسية بخصوص تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل.

وقال نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الخدمة الاتحادي أطلق اليوم استمارة التقديم على التعيين للطلبة الاوائل وحملة الشهادات العليا، وتم تدقيق الاستمارة ومسألة الشفافية"، داعيا المتقدمين الى رفع كل المستلزمات والوثائق المطلوبة "ليأخذ كل حق حقه".

واضاف، "لا توجد أي ضغوط أو تدخلات سياسية أو حزبية ولا مناطقية، والحد الفيصل بين المتقدمين هو إمكانية الشخصية المتقدمة، وأن التوظيف هو تكليف وليس تشريف".

من جهتها، قالت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية ليلى التميمي خلال المؤتمر، "اليوم وخلال شهر رمضان المبارك تم إدخال الفرحة على 31 الفا، و418 عائلة وليس شخصا"، موضحة أن "هذه العوائل انتظرت التوظيف على مدى سنوات عديدة".

وأشارت الى أن "مجلس الخدمة الاتحادي اطلق استمارة التوظيف والتي تعتمد على الكود والكثير من الإجراءات، وأن مسألة الاعتراض ستكون خلال 21 يوما لحل الاشكالات".

من جانبه قال، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن بعد الاستمارة الأولى اوقفنا انشاء الكورد واوعدنا المستفيدين اطلاقها بعد انجاز التعيينات في الوجبة الأولى، ونحن ملزمون بتوقيت زمني معين في استقبال الكودات لغايات تنظيمية".

وأضاف، "بعد انجاز ملف تعيين الوجبة الثانية سيتم إطلاق منظومة انشاء الكودات مرة أخرى لغرض جمع بيانات الأشخاص الذين لم يقدموا في الفترة السابقة". واشار الى أن "الدرجات الوظيفية تم استحداثها بناء على احتياج المؤسسات الحكومية، وأن القانون أوجد في تعليماته استمارة خاصة بالمتقدمين، وأن هذه الاستمارة تحتوي على بيانات تم تدقيقها من قبل المجلس".

ولفت التميمي الى أن "توظيف الخريجين في إقليم كوردستان من اختصاص الإقليم عبر تخصيص الأموال في الموازنة ويكون الدرجات عبر مجلس الخدمة في الإقليم"، مؤكداً ان "هناك تنسيقا بين مجلس الخدمة الاتحادي ومجلس الخدمة في الإقليم لإدارة التوظيف والتعيينات".

وأعلن في وقت سابق اليوم السبت، مجلس الخدمة العامة الاتحادي إطلاق استمارة التقديم للاوائل وحملة الشهادات العُليا المشمولين بقانوني (59/67) لسنة 2017 ، والذين لديهم كود فعّال.

ودعا المجلس المتقدمين الى توخي الدقة والتأني في التقديم وإدراج البيانات ومتابعة التعليمات المنشورة آنفا عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي للمجلس، لافتاً الى أن الفترة المُتاحة للتقديم وإملاء الاستمارة ، هي (21 يوماً ) وعلى مدار (24) ساعة تبدأ من هذا اليوم السبت 2024/3/23.