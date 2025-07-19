مكتب السوداني: إزالة نصف مليون طن نفايات من مشروع غابات بغداد

شفق نيوز- بغداد

أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، زيارة إلى موقع مشروع غابات بغداد المستدامة، لمتابعة سير الأعمال التنفيذية، فيما أشار مكتبه إلى إزالة نصف مليون طن نفايات من المشروع إلى الآن.

وذكر مكتب السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه اطلع على مجريات تنفيذ المشروع الذي يشتمل على مساحة كلية تتجاوز 12 مليون م2 في موقع معسكر الرشيد (سابقاً)، وجارٍ العمل حاليا في موقعين أساسيين بمحاذاة طريق محمد القاسم السريع، ومجسر بغداد الكبير، كما استمع إلى عرض عن أبرز الاعمال المنفذة وفق الجدول الزمني للمشروع، حيث جرت إزالة كميات ضخمة من الانقاض والنفايات، وتهيئة الارض، ومعالجة طبقات التربة الأولية، وعمل التسويات الترابية.

ووجه السوداني، بحسب البيان، بـ "ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لمراحل الإنجاز"، مؤكداً أن "هذا المشروع سيمثل متنفساً حيوياً لأهالي بغداد، ومساحة ترفيهية وسياحية تخدم العاصمة، وتحد من مستويات الاكتظاظ، وتلبي الضرورات البيئية".

كما وجه بإجراء معالجات جذرية للتربة الملوثة نتيجة عقود من تراكم النفايات والمخلفات الضارة بالبيئة، من أجل ضمان عدم تسلل الملوثات الى حدائق المشروع في المستقبل، وكذلك معالجة المعوقات وإزالة التعارضات والتجاوزات وأي نشاط صناعي عن أرض المشروع، وتوفير بديل عملي للعوائل المتجاوزة، مؤكداً ضرورة تركيز استغلال أوسع مساحة خضراء للغابة المستدامة.

وبحسب البيان أيضاً، فقد اشتمل المنجز لحد الآن، إزالة نصف مليون طن من النفايات من أرض المشروع الذي يشتمل على إقامة بحيرة صناعية، وفندق، ومطاعم، ونوادٍ صحية وساحات رياضية ولوقوف السيارات، ومبانٍ خدمية، وحدائق متنوعة.