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مكتبة بغداد التاريخية مرجع طلبة الدراسات رغم الشبكة العنكبوتية (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-25T08:35:58+0000
مكتبة بغداد التاريخية مرجع طلبة الدراسات رغم الشبكة العنكبوتية (صور)

شفق نيوز / مكتبة أبو سلام، أو ما تعرف بـ"مكتبة المصادر"، واحدة من أهم المكتبات التاريخية في العاصمة بغداد، فضلاً عن كونها مرجعاً مهماً لطلبة الدراسات العليا.

تتوسط هذه المكتبة، شارع المتنبي، المليء بالثقافة والأدب، حيث تزدهر به تجارة وقراءة الكتب، في مختلف مجالات العلوم والفلسفة والاقتصاد وغيرها.

وكالة شفق نيوز، التقت المكتبي أبو سلام (صاحب المكتبة)، وقال "منذ الصغر بدأ ولعي بقراءة المجلات والروايات وصولاً إلى القصص العالمية، وبدأت رحلتي مع الكتب من اقتناء وبيع بعد 2003".

وأضاف أبو سلام "أسست المكتبة التاريخية في 2005 من بينها كتب دراسات يعتمد عليها طلاب الدراسات العليا وتضم مجلات نادرة وكتب".

ورغم الإقبال الضعيف على الكتب حالياً بسبب الانترنت،  لكن مكتبة أبو سلام بقت "مرجعاً لطلبة الدراسات العليا"، بحسبه.

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