مكالمة تكشف حجم المعاناة.. العراق لتركيا: نواجه التحدي الأصعب

شفق نيوز/ دعت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، الجانب التركي إلى زيادة الاطلاقات المائية، مؤكدة الحاجة إلى تعاون كبير لمواجهة التحدّيات التي يمر بها قطاع المياه.

وذكرت الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، استقبل اليوم الثلاثاء المُوافق 3 حزيران 2025، المبعوث الخاصَّ لرئيس الجُمْهُورية التركيَّة إلى العراق، فيصل أرأوغلو، وذلك في مبنى السفارة العراقية بالعاصمة التركية أنقرة"، مشيراً إلى "أهميَّة استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف الملفّات الثنائيَّة".

كما شدّد اللجماوي، وفقاً للبيان، على "أهميَّة ملفِّ المياه في العلاقات بين العراق وتركيا"، معرباً عن "تطلّع العراق إلى شراكةٍ استراتيجيَّةٍ عادلةٍ تضمنُ حقوق البلدين، كما استعرض الإجراءات التي تتبنّاها الحكومةُ العراقيَّةُ في مجال تقنيات الريِّ الحديثة، وإدارة الموارد المائيَّة، والتحوُّل نحو ممارساتٍ مستدامةٍ في حماية المياه والبيئة".

واستعرض السفير، الوضع المائيَّ في العراق، وانخفاض مستويات كميات المياه المطلقة باتجاه العراق، موضحاً أن "اللقاء شهد تأمين اتصالٍ هاتفيٍّ بين وزير الموارد المائيَّة العراقيّ، عون ذياب عبد الله، والمبعوث التركيِّ فيصل أرأوغلو، لبحث سُبُل التعاون المباشر وتبادل الرؤى الفنّية بشأن شواغل العراق المتعلّقة بالمياه".

ودعا عبد الله، بحسب البيان، إلى "ضرورة زيادة الإطلاقات المائيَّة، كون هناك حاجة ملحّة لتعاون الجانبِ التركيّ لمواجهة التحدّيات التي يمرُّ بها قطاعُ المياه في العراق"، مبيناً أن "هذا العام يُعدُّ من أصعب الأعوام بسبب شحِّ الإيرادات المائيَّة الناتج عن قلّة الإطلاقات المائيَّة، وانخفاض معدّلات الهطول المطريّ".

ولفت البيان، إلى أن "اللقاء بحث أوضاع الجالية العراقيَّة المقيمة في تركيا، حيثُ دعا السفير إلى تسهيل إجراءات منح الإقامة للعراقيّين، ولا سيّما الطلّاب وأصحاب الإقامات الإنسانيَّة والعلاجيَّة، بما يعكسُ عمق العلاقات الأخويّة بين البلدين، كما أكّد ضرورة تذليل العقبات الإداريّة التي تواجه المواطنين العراقيين، بما يُعزّز من استقرارهم ويحفظُ كرامتهم".

من جانبه، أكّد المبعوث التركيّ فيصل أرأوغلو، استعداد تركيا للتعاون الكامل مع العراق في جميع القضايا المطروحة، وخصوصًا ملفَّ المياه، مشيراً إلى أنّ هذا الملفَّ يُمثّلُ عنصر قوّةٍ لا خلاف بين الجانبين.

وفيما يخصُّ أوضاع الجالية العراقيَّة، أبدى أرأوغلو، تفهمه لاحتياجات العراقيين المقيمين في تركيا، مشيراً إلى حرص الجانب التركيِّ على دراسة آليّات تسهيل منح الإقامات وتقديم التسهيلات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة.