مكافأة مالية "كبيرة" لمن يدلي بمعلومات عن اغتيال القاضي"خصاف"

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الاثنين، عن مكافاة "كبيرة" لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي احمد فيصل خصاف.

وقال مجلس القضاء في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يعلن عن تقديم مكافاة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي الى كشف مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف".

وكان خصاف وهو قاض مختص بملف المخدرات قد اغتيل على يد مسلحين مجهولين، أول أمس السبت، بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وأثار الحادث تنديدا واسعا على الصعيد المحلي. وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق "فوري" في الحادث بإشراف وزير الداخلية عثمان الغانمي.