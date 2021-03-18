مكافحة مخدرات النجف تفقد نصف عناصرها.. والرواج ينتعش

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، عن إفراغ مركز شعبة مكافحة المخدرات في المحافظة من أكثر من نصف منتسبيها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه "تم إجراء نقل وانفكاك 20 ضابطا ومنتسبا من شعبة مكافحة المخدرات في النجف الاشرف منذ أكثر من يومين، اي ما يعني فقدان أكثر من نصف منتسبي الشعبة دون وضع البدائل لهم".

وبين المصدر، أن "هذا الأمر جعل الجهود مضاعفة على المنتسبين البقية، وهو أمر ادى الى رواج حركة تجارة المخدرات خلال الـ24 ساعة الماضية من قبل التجار مستغلين الفرصة وتمرير اكبر عدد من البضاعة"، بحسب المعلومات والمصادر الأمنية.

وطالب المصدر، بـ"تلافي هذا النقص بأسرع وقت قبل حلول الكارثة ".