مقصلة "المحتوى الهابط" تضرب "البلوغر حيدر سيتاو"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على أحد "البلوغرات" في مدينة الناصرية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية تابعة للأمن الوطني في محافظة ذي قار ألقت القبض على البلوغر حيدر جبار الشهير بـ(حيدر سيتاو) بمنطقة الاسكان الصناعي جنوبي مدينة الناصرية وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وخلال شهر شباط الجاري، شنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق "حسن صجمة، وام فهد، وعسل حسام، وسعلوسة"، وغيرهم.

وكان جهاز الأمن العراقي اعتقل، في 10 شباط 2023، المتهم بنشر المحتوى الهابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المعروف "حمودي جارجر"، فيما أطلق سراح "عبود سكيبة".