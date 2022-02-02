مقر بارزاني ينعى طارق حرب: الاسرة القانونية في العراق فقدت أحد أبرز رجالاتها

شفق نيوز/ نعى مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، الخبير القانوني طارق حرب الذي توفي في وقت سابق ببغداد عن 77 عاماً.

وذكر المقر في بيان، "فقدت الاسرة القانونية والحقوقية في العراق واحدا من أبرز رجالاتها بوفاة الخبير القانوني والحقوقي المعروف طارق حرب، واذا نعزي ذوي الفقيد ورفاقه وزملائه ندعو الله له بالرحمة والمغفرة، وان يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان".

وطارق حرب كاتب ومحامٍ، ولد في العاصمة العراقية بغداد عام 1945، ولديه سلسلة مؤلفات في القانون، والتاريخ، ويعد من الشخصيات القانونية البارزة.