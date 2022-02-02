سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقر بارزاني ينعى طارق حرب: الاسرة القانونية في العراق فقدت أحد أبرز رجالاتها

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-02T11:40:12+0000
مقر بارزاني ينعى طارق حرب: الاسرة القانونية في العراق فقدت أحد أبرز رجالاتها

شفق نيوز/ نعى مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، الخبير القانوني طارق حرب الذي توفي في وقت سابق ببغداد عن 77 عاماً.

وذكر المقر في بيان، "فقدت الاسرة القانونية والحقوقية في العراق واحدا من أبرز رجالاتها بوفاة الخبير القانوني والحقوقي المعروف طارق حرب، واذا نعزي ذوي الفقيد ورفاقه وزملائه ندعو الله له بالرحمة والمغفرة، وان يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان".

وطارق حرب كاتب ومحامٍ، ولد في العاصمة العراقية بغداد عام 1945، ولديه سلسلة مؤلفات في القانون، والتاريخ، ويعد من الشخصيات القانونية البارزة.

related

الكاظمي ومسرور بارزاني يعزيان: العراق خسر قامة قانونية وصوتاً جريئاً بالحق برحيل طارق حرب

Date: 2022-02-02 10:10:39
الكاظمي ومسرور بارزاني يعزيان: العراق خسر قامة قانونية وصوتاً جريئاً بالحق برحيل طارق حرب

وفاة الخبير القانوني طارق حرب

Date: 2022-02-02 04:52:28
وفاة الخبير القانوني طارق حرب

الفطر الأسود يتسلل لمحافظة عراقية جديدة ويصيب ضابطاً

Date: 2021-06-03 09:57:16
الفطر الأسود يتسلل لمحافظة عراقية جديدة ويصيب ضابطاً

مستشفيات ببغداد تحتجز جثث المتوفين "فجأة"

Date: 2020-06-07 22:42:39
مستشفيات ببغداد تحتجز جثث المتوفين "فجأة"

بيوم واحد.. 80 وفاة و4224 إصابة بكورونا في العراق

Date: 2020-09-15 13:09:25
بيوم واحد.. 80 وفاة و4224 إصابة بكورونا في العراق

شفق نيوز تنشر النتائج الكاملة للدراسة الاعدادية لمدارس العراق واقليم كوردستان

Date: 2019-07-31 15:53:02
شفق نيوز تنشر النتائج الكاملة للدراسة الاعدادية لمدارس العراق واقليم كوردستان

العراق يعلن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا اربع منها بالسليمانية

Date: 2020-03-01 17:58:52
العراق يعلن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا اربع منها بالسليمانية

وفاة 67 مريضا بكورونا في العراق مع انخفاض طفيف باعداد الاصابات

Date: 2021-08-29 13:04:36
وفاة 67 مريضا بكورونا في العراق مع انخفاض طفيف باعداد الاصابات