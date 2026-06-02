مقرب منه: المرجع الديني الفياض يخضع للمراقبة الطبية في إحدى المستشفيات

شفق نيوز- النجف

كشف مصدر مقرّب من المرجعية الدينية في النجف، مساء اليوم الثلاثاء، عن نقل المرجع الديني محمد إسحاق الفياض إلى إحدى المستشفيات في العاصمة بغداد بعد وعكة صحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وعكة صحية اعترت المرجع الديني الفياض استدعت نقله إلى مستشفى في بغداد لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الحالة الصحية للمرجع الديني تخضع للمتابعة الطبية"، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة الوعكة الصحية أو مدة بقائه في المستشفى.