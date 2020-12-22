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مقتل 2 وإصابة 11 آخرين بحادثين منفصلين في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-22T13:26:01+0000
مقتل 2 وإصابة 11 آخرين بحادثين منفصلين في ديالى

شفق نيوز/ سُجّلَ في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 آخرين بحادثي سير، و مشاجرة عائلية في مناطق المقدادية وبهرز.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز؛ إن مدنيا قتل وأصيب 11 آخرين بحادث سير وقع على طريق المقدادية – الوجيهية في منطقة "كصيبة" شمال شرق بعقوبة".

وبين العزاوي؛ ان الحادث نجم عن اصطدام مركبة بباص صغير، فيما تم نقل جثة القتيل للطب العدلي والجرحى الى المستشفى.

وفي ناحية بهرز 7 كم جنوب بعقوبة قتل رجل وأصيب شقيقه في مشاجرة حصلت بينهما في سوق بهرز لخلافات عائلية.

واضاف المصدر؛ ان الاجهزة الامنية فضت المشاجرة، بعد مقتل رجل وجرح شقيقه الذي نقل للمستشفى فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث.

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