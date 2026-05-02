مقتل وإصابة شخصين بحادثي إطلاق نار في ميسان وذي قار

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، اليوم السبت، بمقتل شخص بسبب شجار شمال مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " شجارا مسلحا بين ابناء عم، أنتهى بمقتل أحدهم في العشرينات من عمره نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين".

وأضاف أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، والبدء بملاحقة الجاني الذي هرب لجهة مجهولة".

وفي محافظة ذي قار، أفاد مصدر امني ايضا لوكالة شفق نيوز، بأن "شخصا اصيب بطلق ناري نتيجة هجوم مسلح تعرض له في قضاء الغراف شمال محافظة ذي قار".

وبين أن "المصاب نقل للمستشفى بحالة حرجة".