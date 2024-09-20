مقتل منتسب بظروف "غامضة" واعتقال إرهابي وتجار مخدرات في 4 محافظات عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل منتسب بظروف "غامضة" في محافظة ذي قار، في وقت القت فيه القوات الأمنية القبض على إرهابي وتجار مخدرات في محافظات بغداد وبابل والنجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية عثرت على جثة احد منتسبي استخبارات الناصرية مقتولاً بظروف غامضة في منطقة الحولي غربي المدينة".

وبين المصدر، ان "القوة نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

في السياق، أفادت المديرية العامة للاستخبارات والامن باعتقال عنصر ارهابي و5 تجار مخدرات وضبط 20 ألف حبة مخدرة في بغداد وبابل والنجف.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد ألقت القبض على احد العناصر الارهابية صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (1/4) ارهاب، وذلك من خلال تواجده في احدى مناطق وسط العاصمة".

ومن جهة اخرى تمكنت مفارز المديرية من ضرب معاقل تجار المخدرات في بغداد وإلقاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المخدرات بالجرم المشهود وبحوزتهما (20) ألف حبة مخدرة كانا يرومان توزيعها في مناطق متفرقة من العاصمة، اذ تم اتخاذ الاجراء القانونية بحقهما وايقافهما وفق احكام المادة (28 مخدرات)، وفقاً للبيان.

وفي السياق ذاته استطاعت مفارز المديرية من ضبط ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم تجار المواد المخدرة في محافظتي بابل والنجف ، صادرة بحقهما مذكرات قضائية وفق احكام المادة (28) مخدرات، حيث تم تدوين أقوالهم بدائيا وقضائيا وإحالتهم إلى الجهات المختصة".