مقتل مدني ومصرع واصابة 11 شخصاً بحادث سير مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في المثنى، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 11 شخصاً بحادث سير مروع شرقي المحافظة، فيما قتل مواطن على يد مسلحين بسبب خلاف عشائري في ميسان.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي السريع شرقي مدينة السماوة مركز محافظة المثنى بين ثلاث عجلات احداها صهريجاً محملاً بالوقود ما أدى إلى اندلاع النار فيه".

وبين المصدر، ان "الحادث أدى لمصرع 8 اشخاص على الفور وإصابة 3 آخرين"، مشيرا الى ان "عجلات الإطفاء والإسعاف والاجهزة الامنية هرعت الى مكان الحادث لنقل الجثث والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان "مواطنا في الأربعينيات من عمره قتل بهجوم مسلح في منطقة (أبو رمانة) وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

وبين المصدر، ان "سبب قتل المجنى عليه يعود لخلاف عشائري سابق، حيث نقلت جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".