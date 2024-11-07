مقتل فتاة على يد والدها وإصابة شرطي إثر مشاجرة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الخميس، بأن فتاة لقيت مصرعها بطلقات نارية على يد والدها، فيما أصيب شرطي لمنعه سيارة من التزود بالوقود جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تبلغ من العمر 12 عاما قتلت على يد والدها وسط منزلهما الواقع في حي الواسطي جنوبي المحافظة".

وأضاف المصدر أن "دائرة الطب العدلي تقلت جثة الفتاة، وكانت قد أصيبت بطلقات في الصدر والراس وتم إجراء الفحوصات الخاصة بالجثة تمهيدا لتسليمها إلى ذويها".

وتابع أن "المعلومات المتوفرة عنها حسب بلاغ الشرطة، هو أن الفتاة كانت قد اختفت منذ يومين واليوم عادت الى منزلها وعند عودتها قام والدها بإطلاق النار عليها، والفرار إلى جهة مجهولة"، مؤكداً أن "تحقيقا أولياً فتح في الحادثة من قبل الشرطة لمعرفة تفاصيل واسباب القتل".

في حادث آخر، أخبر المصدر الوكالة، بأن "شرطياً في مديرية الطاقة، أصيب في مشاجرة أشخاص يستقلون سيارة ويدعّون بانهم ينتمون إلى جهة امنية وكان يريدون الدخول للتزود بالبنزين، وعند منع قوة من حماية محطة (عقبة بن نافع) الحكومية الواقعة في حي الواسطي، تسبب ذلك بمشاجرة التي نتج عنها إصابة الشرطي".