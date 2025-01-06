مقتل فتاة إثر عبثها بمسدس والدها في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل فتاة إثر عبثها بمسدس والدها في محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فتاة وهي طالبة في مرحلة الثالث المتوسط لقيت مصرعها، اليوم، في قضاء الخالص غرب ديالى، بعد أن أطلقت رصاصة من مسدس والدها عن طريق الخطأ أثناء عبثها به.

وأوضح المصدر، أن الحادث وقع عندما انطلقت الرصاصة بشكل غير متوقع، مما أسفر عن مقتل الفتاة على الفور، مشيرا إلى نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة، فيما بدأت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث.