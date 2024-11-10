مقتل صبي عبث ببندقية وانتحار موظف بحادثتين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأحد، بمقتل صبي وانتحار موظف حكومي، بمنطقين من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صبياً من مواليد 2007 قتل اثناء العبث ببندقية رشاشة، حيث انطلقت منها رصاصة اصابته ببطنه وقتلته داخل منزله بريف منطقة الشيخ بابا في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "رجلاً يبلغ من العمر 49 سنة ويعمل موظفا في بلدية ناحية العبارة التابعة لمدينة بعقوبة، أقدم على الانتحار داخل منزله في الناحية بإطلاق النار على رأسه من بندقية"، مبيناً أن "سبب الانتحار هو مشاكل نفسية وعائلية".

وبين المصدر أن "مفارز الشرطة في الحادثتين نقلت الجثث إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقاً في الحادثين".