انتحار شقيق وزير الدفاع العراقي الأسبق جمعة عناد (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بالعثور على شقيق وزير الدفاع السابق جمعة عناد، داخل سيارته وسط قضاء الشرقاط، بعد إقدامه على الانتحار بطلق ناري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من الشرطة تلقت معلومات عن وجود حالة انتحار في سيارة مدنية حديثة وعند الوصول الى موقع الحادث في قرية العيثة وسط قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين، تم العثور على عبد الرزاق عناد، شقيق وزير الدفاع السابق جمعة عناد الجبوري".

وأضاف المصدر أن "عناد أطلق رصاصتين في رأسه إلا أنه لم يفارق الحياة وتم نقله على الفور إلى مستشفى الشرقاط، وبعد ذلك إلى إحدى مستشفيات أربيل لكون حالته حرجة، لكنه فارق الحياة"، مبيناً أنه "وفقاً للتحقيقات الأولية فإن الانتحار بسبب مشاكل نفسية، دون كشف تفاصيل أخرى".