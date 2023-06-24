مقتل شخص وإصابة اثنين بمشاجرة "موصلية" و"طريق الموت" يخطف رب أسرة في بعقوبة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين نتيجة "مشاجرة أطفال" في محافظة نينوى، فيما أبلغ آخر بمصرع وإصابة 4 مدنيين جراء حادث سير على طريق بعقوبة - المقدادية ضمن محافظة ديالى.

وذكر أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة بسبب أطفال في حي الإصلاح الزراعي غربي مدينة الموصل، تسببت بمقتل شخص وإصابة امرأة بجروح وإصابة القاتل بجروح أيضاً، قبل أن تعتقله الشرطة".

وفي ديالى، أخبر مصدر آخر، الوكالة، أن "مدنياً لقي مصرعه وأصيب 3 آخرين كحصيلة أولية لحادث انقلاب مركبة على طريق بعقوبة- المقدادية شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر، أن "رب الأسرة (الأب) لقي مصرعه وأصيبت زوجته وأولاده بجروح خطيرة جراء الحادث، فيما نقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى".

وتشهد أغلب المحافظات العراقية، حوادث سير يومية بسبب تقادم الطرق أو إهمال قواعد السلامة المرورية.