مقتل شخص ومصرع عائلة في ذي قار وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأحد، بمقتل شخص شمال محافظة ذي قار، ومصرع أربعة أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير مروع على طريق تكريت كركوك.

وذكر أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "شخصا قتل رميا بالرصاص على يد صديقه بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "دوافع الجريمة هي خلافات شخصية بين الطرفين".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت بملاحقة الجاني الذي هرب إلى جهة مجهولة".

وأبلغ مصدر ثانٍ، الوكالة بأن "حادث سير وقع لعائلة مؤلفة من أربعة أشخاص كانوا في طريقهم من تكريت إلى كركوك حيث انحرفت سياراتهم من الطريق العام قرب قرية المهدية التابعة لناحية الرشاد (45كم جنوب غربي كركوك)، وأسفر عنه مصرع عائلة من أربعة أشخاص".

وأضاف المصدر، أن "السرعة ووجود تكسرات في الشارع السبب بانحراف السيارة وانقلابها ومصرع من فيها، وجرى نقل الجثث إلى الطب العدلي، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة".