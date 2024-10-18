مقتل شخص بمشاجرة وسرقة 30 مليون دينار من "علوة" لبيع الخضار في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل شخص بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في العاصمة بغداد التي شهدت حادثة سرقة 30 مليون دينار من "علوة" لبيع الخضار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين لم تعرف اسبابها تطورت إلى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن قضاء الطارمية، ما أدى الى مقتل احد اطراف المشاجرة فيما لاذ الثاني بالفرار".

وفي السياق، "اقدم اشخاص مجهولي الهوية على سرقة احد مكاتب بيع الخضار مبلغ قدره 30 مليون دينار عراقي حسب ادعاء صاحب المكتب ضمن مدينة الصدر".