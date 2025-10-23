مقتل شاب وإصابة شقيقه بشجار مسلح في كركوك

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر أمني، يوم الخميس، عن تفاصيل حادث شجار وقع في منطقة بنجاعلي بمدينة كركوك، وأسفر عن مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً وإصابة شقيقه البالغ 21 عاماً بجروح.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث نجم عن خلافٍ تطور إلى شجارٍ وعنفٍ مسلح بين طرفين من سكان المنطقة"، مبيناً أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي".

وتشهد محافظة كركوك بين الحين والآخر حوادث شجار مسلح وخلافات عشائرية، تسفر في كثير من الأحيان عن سقوط ضحايا بسبب انتشار السلاح الشخصي وغياب الحلول السلمية للنزاعات.