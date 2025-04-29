مقتل شاب وإصابة آخر بمشاجرة ومصرع إيراني بحادث عمل في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها مقتل وإصابة شخصين بمعركة مسلحة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "معركة مسلحة اندلعت بين طرفين في قضاء الغراف أدت لمقتل شاب في العشرينيات من عمره، وإصابة شقيقه بجروح بليغة"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بمداهمة منزل الجناة واعتقال شخصين اثنين، أحدهما في الستينيات من عمره".

وأضاف المصدر، أن "وافداً إيراني الجنسية في العشرينيات من عمره، يعمل في إحدى الشركات المحلية المختصة بمجال الطاقة لقي مصرعه بعدما سقط من أحد الأبراج العالية أثناء العمل بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وتابع المصدر، أن "السلطات الأمنية في ناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار تمكنت من تفكيك قنبلة يدوية مصرية الصنع، وضعت أسفل إحدى العجلات، داخل علبة بلاستيكية وبداخل العلبة أيضاً مادة C4 تم إدخالها في علبة حليب معدنية ورفعت بدونأيحادثيذكر".