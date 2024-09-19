مقتل شاب ومصرع وإصابة فتاتين بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل شاب في ميسان، فضلا عن مصرع وإصابة فتاتين ضمن محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابا عمره 18 عاما قتل بشجار مسلح في قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة بسبب خلافات بين طرفين"، لافتا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، وملاحقة الجناة".

وأضاف المصدر، أن "حادث سير بسبب السرعة العالية لأحد سواق المركبات الصغيرة وقع في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، حيث أدى لمصرع فتاة عمرها دون العشرين، وإصابة أخرى عمرها 4 اعوام كانت برفقتها".

وأشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية اعتقلت سائق العجلة المتسببة بالحادث، وسهلت نقل المصابة للمستشفى لغرض تلقي العلاج، والمتوفية إلى الطب العدلي".