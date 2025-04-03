مقتل شاب ومحاولة انتحار فاشلة لمنتسب أمن عراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بانتحار عنصر أمني رميا بالرصاص شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "عنصرا امنيا بقضاء النصر، تلقى اتصالاً هاتفيا عبر هاتفه الخاص، وبعد إغلاق هاتفه أقدم على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسه".

وأضاف المصدر، أن "محاولة الانتحار باءت بالفشل بعدما تم نقله للمستشفى، وهو الآن بحالة صعبة"، مبيناً أن "قوة أمنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته ودوافع إقدامه على الانتحار".

وفي بابل، أفاد مصدر آخر، للوكالة، بأن "شاباً قتل قبل قليل في منطقة الجديدة بقضاء القاسم جنوب المحافظة، والأجهزة الأمنية باشرت بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".