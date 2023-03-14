مقتل شاب خنقاً بذي قار ومصرع آخر صعقاً في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بمحافظتي ذي قار والنجف، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة شاب لقي مصرعه خنقاً ومصرع آخر صعقا في حادثين متفرقين بالمحافظة.

وذكر مصدر في ذي قار لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية عثرت، مساء اليوم، على جثة شاب يقدر عمره دون العشرين عاماً، مقيدة كلتا يديه بالحبال ومقتول خنقاً ومرمية جثته في احد المناطق النائية بين ناحيتي الفضلية والعكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبيناً ان "الجثة تم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي النجف، لقي شاب مصرعه بعدما تعرض لصعقة كهربائية بأسلاك الضغط العالي أثناء تسلقه جدار احد المنازل في منطقة حي المكرمة وسط المحافظة، بحسب مصدر أمني، مضيفا أنه تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.