مقتل شابة بإطلاق نار بعد مشاجرة أطفال في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بمقتل امرأة في العشرينيات من عمرها، إثر مشاجرة بين أطفال الجيران جنوبي محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة وقعت بين أطفال في منطقة (واحد حزيران) قرب جامع المفرجي (دور التجاوز) جنوبي كركوك، وتطور إلى استخدام الأسلحة وإطلاق النيران على منزل الطرف الأول، ليتسبب ذلك بمقتل امراة تبلغ من العمر 25 عاما".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة طوقت موقع الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادثة، كما عممت أوصاف المهاجمين للقبض عليهم".