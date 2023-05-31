مقتل امرأة "يشعل" منطقة في ديالى وغرق "محيّر" لشاب في ذي قار

شفق نيوز/أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، بمصرع امرأة جراء شجار مسلح على مياه السقي، وفيما أعلنت عشيرتها النفور استعداداً للثأر لها، قضى شاب غرقاً لأسباب مجهولة في محافظتي ديالى وذي قار.

وفي محافظة ديالى قال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "امرأة لقيت مصرعها بسبب شجار عشائري مسلح على مياه السقي في قرية (الغيثة) في أطراف ناحية بني سعد،20 كم جنوب غرب بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "عشيرة المرأة الضحية اعلنت حمل السلاح انتقاماً لمقتل المرأة فيما طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة لمنع أي ردود أفعال انتقامية وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته".

وتشهد ديالى حوادث جنائية بين الحين والآخر بسبب النزاعات العشائرية والخلافات العائلية وضعف الإجراءات القانونية لاحتوائها.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني بمحافظة ذي قار لوكالة شفق نيوز إنه "تم انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً من سدة البدعة بقضاء الشطرة، شمالي محافظة ذي قار".

وأوضح المصدر أن "حادث الوفاة غامض ولم تعرف أسبابه حتى الآن، إذا كانت حالة غرق طبيعية بسبب السباحة أو متعمدة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وكشف سبب الوفاة".