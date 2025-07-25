مقتل امرأة وانتحار منتسب أمني في بغداد وذي قار

شفق نيوز- بغداد/ ذي قار

أفاد مصدران أمنيان، مساء الجمعة، بمقتل امراة في بغداد، وانتحار منتسب ضمن محافظة ذي قار.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "امراة في متوسط العمر، قتلت بسلاح نوع مسدس، ضمن منطقة الفضيلية، بالعاصمة بغداد، وبحسب راي خبير الادلة الجنائية، الرصاصة استقرت في منطقة الرأس، وجرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي ذي قار، ذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "عنصراً أمنياً أقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح ناري في سيطرة قضاء الفهود شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأوضح المصدر، أن "العنصر الأمني ينتمي لشرطة العقود وهي الحالة الثانية خلال الشهر الحالي التي تسجل انتحار عنصر امني من شرطة العقود في المحافظة".

ولفت المصدر، إلى أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".